Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turu maçında 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek, 5. tura yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti.



Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı.



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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08/11/2022 22:12