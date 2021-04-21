Galatasaray zirve yarışında 1 puanı zor kurtardı!
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1
21/04/2021
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaştı.
Galatasaray 1 -1 berabere kaldığı Trabzonspor maçının ardındından puanı 66'e yükseldi. Galatasaray lider Beşiktaş'ın (72 puan) 6 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin (69 puan) ise 3 puan gerisinde yer aldı.
Trabzonspor da 60 puanla Galatasaray'ın ardından 4. sırada yer aldı.