Galatasaray'a 15 milyon Euro kazandıracak maçı

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başladığı Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda noktalayan Galatasaray, yeniden Devler Arenası'na girebilmek için mücadele edecek. ​

Cim-Bom, play-off turunda İsviçre ekiplerinden Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve katılım parası ile kasasını doldurmak istiyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılar, bunu başarabilirse 15.64 milyon euroluk gelir elde edecek.

İlk maç 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

Değişen formatta Devler Ligi'nde 8 maç yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, galibiyet başına 2.8 milyon euro gelir elde edebilecek. Her beraberlikte ise 930 bin euro kasaya girecek.

Bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek turnuvada lig formatında takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. İlk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Devler Ligi'nde ilk mücadeleler 17-19 Eylül arasında oynanacak.