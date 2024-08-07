Galatasaray'a 20 milyon Euro'luk teklif: Kerem Aktürkoğlu cephesi transferi doğruladı

Spartak Moskova'nın Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ü 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederek istediği iddia edildi. Kerem'in menajeri transfer iddialarını doğrularken, Galatasaray ve Spartak Moskova'nın futbolcusu için anlaştığını açıkladı.

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü. Kerem'in menajeri William D'Avila, Rus basınından Match TV'ye yaptığı açıklamada transfer iddialarını doğruladı.

Menajer D'Avila, sarı kırmızılı kulüple Spartak arasında oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

D'Avila açıklamasında, teknik direktörü ve Spartak Moskova'nın sunduğu projeyi beğendiklerini ancak kişisel koşulların netleşmesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada Rus basınında çıkan bir başka haberde ise Spartak Moskova'nın Kerem'in yanı sıra Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü de istediği ve iki futbolcu için sarı kırmızılı kulübe toplam 20 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği ancak Aktürkoğlu'nun babasının transferi reddetmesinin sorunlara yol açtığı iddia edildi.