Galatasaray'a 8 milyon euroluk fırsat transferi: Rayan Cherki

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılıların, Rayan Cherki için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Son olarak Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılıların adı şimdi de Rayan Cherki ile anılıyor.

Lyon ile sözleşmesinin son yılına giren Rayan Cherki, Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakılmıştı.

Avrupa'da transfer döneminin kapanması sebebiyle Galatasaray'ın Cherki'yi "fırsat transferi" olarak gördüğü belirtiliyor.

Milliyet'ye yer alan habere göre Galatasaray, Fransız 10 numara için 8 milyon euroyu gözden çıkardı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Rayan Cherki geçtiğimiz sezon toplam 39 maçta 2060 dakika süre almış ve 3 gol, 9 asistlik istatistik yakalamıştı.