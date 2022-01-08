Galatasaray'a evinde büyük şok
08/01/2022
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakada 3 puana ulaşan taraf 11. dakikada Magomed Shapi Suleymanov'un attığı gol ve 1-0'lık skorla Giresun temsilcisi oldu.
Ligdeki 2 maçlık mağlubiyet serisine Galatasaray deplasmanında son veren Giresunspor, bu sonucun ardından maç fazlası ve 25 puanla 13. sıraya yerleşti.
Sahasında aldığı şok yenilgiyle Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine mağlubiyetle başlayan Galatasaray ise 27 puan, averaj ve maç fazlasıyla 10. sırada konumlandı.
Karşılaşmanın önemli anları
11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi.
Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Babel'in soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa yetişen Cicaldau, arka direkte dar açıya rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
57. dakikada sarı-kırmızılıların girdiği tehlikeli pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. Babel'in soldan ortasında arka direğe hareketlenen Cicaldau'nun kafayla vurduğu topu Okan son anda çelebildi. Altıpasta Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak yine Okan'dan döndü. Sonrasında yaşanan karambolde Okan topun sahibi oldu.
72. dakikada Boey'in sağdan ortasında altıpas önündeki Morutan'ın uygun durumda vurduğu top üstten auta gitti.
Müsabaka 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan, Emre Kılınç (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Cicaldau (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Babel, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Arda Turan)
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov (Dk. 87 Douglas), Flavio, Sergio (Dk. 75 Diabate), Balde (Dk. 61 Umut Nayir)
Gol: Dk. 11 Süleymanov (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Aytaç Kara, Dk. 86 Nelsson (Galatasaray)