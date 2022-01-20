Galatasaray'a Kasımpaşa şoku
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Kasımpaşa galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Domenec Torrent ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
20/01/2022
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan geldi. Galatasaray'ın maçtaki tek golü 39. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçta 4 gole imza attı.
Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol teknik adam ilk maçında Hatayspor'a 4-2 yenilmişti.
Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray 27 puanda kaldı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.
4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.
7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.
GOL 39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
GOL 45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
56. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı ters kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Genç futbolcunun bekletmeden vuruşunda yan direkten dönen top yeniden kendisine geldi. Kerem'in zayıf vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
GOL 60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan son çizgiye inen Mortadha'nın yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
GOL 90+4. dakikada lacivert-beyazlı takım, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan son çizgiye inen Fall, pasını ceza sahası içindeki Umut Bozok'a gönderdi. Umut'un vuruşunda altıpastaki Varga'nın tamamladığı top ağlarla buluştu. Pozisyonda yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan, ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yapılan VAR incelemesinin ardından golü geçerli saydı: 1-3.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Nef
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Van Aanholt (Dk. 79 Arda Turan), Morutan (Dk. 62 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Oğulcan Çağlayan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik (Dk. 90+4 Brecka), Mortadha (Dk. 90+2 Varga), Ahmet Emin Engin (Dk. 54 Fall), Umut Bozok
Goller: Dk. 39 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 45+3 Donk, Dk. 60 Umut Bozok, Dk. 90+4 Varga (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 52 Travnik (Kasımpaşa)