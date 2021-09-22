Galatasaray'a Kayseri'de büyük şok

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray'ı konuk etti.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Karşılaşma, 3-0'lık Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Mensah'ın ortasında Thiam'ın yaptığı vuruşla skorda üstünlüğü yakaladı.

İlk yarıda son anlar oynanırken, yine Mensah'ın pasında topla buluşan Emrah Başsan, sert ve falsolu bir vuruşla takımını soyunma odasına 2 farklı üstün taşıdı.

Mücadelenin 53. dakikasında, DeAndre Yedlin'in koluna çarpan top sonrası penaltı vuruşu için topun başına geçen Mame Thiam maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Bu skorla 10 puana ulaşan Yukatel Kayserispor, ligde 8. basamağa oturdu.

8 puanlı Galatasaray ise 11. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.

16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.

GOL: 39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL: 45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

51. dakikada ceza sahası içerisinde yüksekten gelen topa röveşata yapmak isteyen Thiam'dan seken top Yedlin'den döndü. VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, topun Yedlin'in koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL: 53. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Yedlin'in pasında ön direkte topu kontrol eden Mustafa Muhammed'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed'in kafayla indirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Nelsson'un vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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22/09/2021 22:32