Galatasaray'a Paşa engeli

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar milli maç arası öncesi Süper Lig'deki ilk puan kaybını yaşadı.

Türkiye Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.



MORUTAN: İLK MAÇ, İLK ASİST

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede topa hakim olan sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Olimpiu Morutan golün asistine imza atarken, vatandaşı Cicaldau ligdeki ikinci golünü kaydetti.



KEREM AKTÜRKOĞLU SİFTAH YAPTI

Galatasaray, 38. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Olimpiu Morutan'ın sert şutunu Ertuğrul Taşkıran güçlükle karşılarken, topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu uygun pozisyonda vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



DEVREDE SON SÖZ PAŞA'DAN

Ev sahibi takım 45+2'de gelişen hızlı atakta Nicolai Jorgensen'in ayağından bulduğu golle ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.



TERİM DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Terim iki değişiklikle başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne kenara alınırken, Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohammed oyuna dahil oldu.



MAÇA EŞİTLİK GELDİ

Kasımpaşa 2 farklı yenik duruma düştüğü maçta eşitliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önündeki hatası sonrası topla buluşan Umut Bozok düzgün vuruşuyla golünü kaydetti ve skor 2-2 oldu.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Fırat Aydınus'un son düdüğüyle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı: 2-2. Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ilk puan kaybını yaşarken, Kasımpaşa üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu habere tepkiniz:



29/08/2021 21:33