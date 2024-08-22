Galatasaray'a Premier Lig'den sağ bek

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın tecrübeli oyuncusu Kieran Trippier'ın takımdan ayrılmak istediği, Trippier'la ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.

Newcastle United'da Kieran Trippier takımdan ayrılma kararı aldı.

İngiliz basınından Times'ta yer alan haberde deneyimli sağ bekle ilgilenen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi.

AYRILIK KARARINDAKİ GEREKÇELER

Haberde, 33 yaşındaki sağ bekin ilk 11'dekini yerini kaybetmesiyle birlikte kaptanlığın alınmasının ayrılık kararında etkili olduğu ifade edildi.

Trippier'ın Newcastle United'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Kieran Trippier'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Atalanta ve Everton'ın da yer aldığı aktarıldı.

KIERAN TRIPPIER'IN KARİYERİ

Kieran Trippier, Futbol kariyerine Manchester City'nin altyapısında başladı.

Manchester City'den Barnsley'ye kiralık olarak giden deneyimli sağ bek, İngiltere'de Burnley ve Totteham formalarını da giydi.

Tottenham'dan 2019'da ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan Trippier, 2021/22 sezonunun devre arasında Newcastle United'la Premier Lig'e döndü.

SÜRE ALMADI

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, sezonun ilk maçında Southampton'ı konuk etti.

Eddie Howe'un ekibi, rakibini Fabian Schar'ın golüyle 1-0 mağlup edip sezonu 3 puanla açtı.

Southampton maçının kadrosunda yer alan Trippier, mücadelede forma giydi.