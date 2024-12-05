Galatasaray'a rekor gelir: 180 milyon Euro

Süper Lig'de son iki yılı şampiyon tamamlayan ve bu sezon da liderliğini sürdüren Galatasaray, başarılarının karşılığını maddi olarak almaya devam ediyor.

Son olarak Futbol A Takımı'nın ulaşımı için Kale Seyahat ile anlaşan sarı kırmızılılar, bu sezon sponsorlardan 80 milyon Euro gelir elde etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; mağazacılıkta 100 milyon Euro ciroyla rekora koşan Galatasaray, geçen sezon 700 bin adet forma satışı gerçekleştirdi.

Bu sezon ise formaların satışı 5 ayda 420 bini buldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu açıklamıştı.