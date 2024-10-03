Galatasaray'a Rigas şoku

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta RFS Rigas'la 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray ikinci maçta RFS Rigas'a konuk oldu. Sarı kırmızlılar 2-0 öne geçtiği maçta Letonya temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini Mertens ve Yunus Akgün kaydetti. Rigas'ın gollerini ise Ikaunieks ve Odisharia kaydetti.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 4, Rigas ise 1 yaptı. Sarı kırmızılılar 3. grup maçında Elfsborg'u konuk edecek.

RFS RIGAS 2-2 GALATASARAY

1' Rigas'lı oyuncuların vuruşuyla maç başladı.

5' Rigas Skola etkili geldi. Ismail Jakobs, savunmadaki müdahalesiyle gole engel oldu.

6' Yunus Akgün, Ismail Jakobs'un önüne bıraktı. Ceza sahası çizgisine inen Jakobs'un vuruşu kaleciden sekti ve Rigas'lı oyuncu kornere çeldi.

9' Torreira'nın ceza sahası yayından çektiği şut Rigas'lı oyuncudan sekip kornere çıktı.

11' Kaan Ayhan yerden ortasını Mertens, Icardi'ye çevirdi. Arjantinli yıldızın vuruşu dışarı çıktı.

12' Yunus Akgün orta sahada topu kazandı ve ceza sahasına kadar sürdü. Yunus toou Icardi'ye havalandırdı. Icardi kafa pasıyla Mertens'e gönderdi. Belçikalı yıldız tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

18' Yunus Akgün hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.

22' Gabriel Sara'nın ortasında Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunu kaleci Ondoa kornere çeldi.

30' Mertens'e faul yapan Panic sarı kart gördü.

İLK 11'LER

RFS: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Njie, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki

Galatasaray: Günay; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Icardi

38' Davinson Sanchez'in savunma arkasına attığı topa Yunus Akgün yetişti. Milli futbolcu ceza sahası dışından kaleciyi avladı ve farkı 2'ye çıkardı.

40' RFS Rigas, Ikaunieks ile farkı 1'e indirdi.

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

2 - Yunus Akgün, Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu. (OPTA)

Rigas

PAOK

55' RFS Rigas, Odisaha ile skorda eşitliği sağladı.

64' Kaan Ayhan'ın yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

71' Mertens'in ceza sahası çizgisinden çektiği şut auta çıktı.

77' Torreira'nın yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

82' RFS Rigas'ta Ikaunieks sarı kart gördü.

85' Kerem Demirbay sarı kart gördü.

86' Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu ve Yusuf Demir oyuna girdi.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

Daugava Stadı'nın yapısı dikkati çekti

Karşılaşmanın oynandığı Daugava Stadı, futbol için elverişsiz yapısıyla atmosferi etkiledi.

Açılımı Riga Futbol Okulu olan RFS, Letonya Ligi maçlarını yaklaşık 2000 kişi seyirci kapasiteli ve altyapı tesisi görünümündeki LNK Spor Parkı'nda oynuyor. Tesisin uluslararası maç kriterlerini karşılamaması nedeniyle Galatasaray mücadelesi yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Daugava Stadı'na alındı.

Daha çok atletizm tesisini andıran Daugava Stadı, zemini iyi görünmesine rağmen pist sebebiyle tribünlerin yeşil zemine uzaklığı ve bir uzun kenarının ağaçlarla çevrili olması nedeniyle iyi bir atmosfer oluşmasını engelledi.

Galatasaray taraftarı Riga'da

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.

Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.

Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.

Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.