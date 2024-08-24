Galatasaray'a tehdit: Derrick Köhn'ün transferi için flaş iddia

Geçen sezonun ara transfer döneminde Hannover 96'dan Galatasaray'ın yolunu tutan Derrick Köhn için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover 96'ya ödemesi gereken 4 milyon euronun tamamını ödemedi.

Haberde sarı-kırmızılıların ödemediği kısmın 2.5 milyon eurodan fazla olduğu aktarıldı.

Hannover 96'nın planının ise Derrick Köhn'ün kalan transfer parasını Galatasaray'dan istemeyerek, futbolcuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katmak olduğu belirtildi.

Ancak Galatasaray'ın Derrick Köhn'den bonservis geliri hedeflemesi, bu transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi.

Öte yandan haberde, Galatasaray'ın Köhn'ü satması durumunda Hannover 96'nın bu transferden yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

Haberde Hannover 96'nın Galatasaray'ı transfer ücretinin geri kalanını ödememesi durumunda FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği de aktarıldı.

Köhn'ün adı transfer döneminde Spartak Moskova ile anılmış ve Rus ekibinin yaptığı 9 milyon euroluk teklifin reddedildiği belirtilmişti.

Köhn bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 267 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.