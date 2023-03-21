Galatasaray'a transfer yasağı!

Geçen sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, sarı kırmızılılardan ayrılmıştı. Ligin ilk yarısını boş geçiren Cezayirli oyuncu, Süper Lig takımlarından Fatih Karaümrük ile anlaştı.

33 yaşındaki oyuncu, Karagümrük ile 3 maça çıkarken skor katkısı yapamadı.

Sabah'ın haberine göre Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan alacakları için sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya dava açtı. FIFA, Galatasaray'ı haksız bulurken, yıldız oyuncuyu haklı buldu.

Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya son 3 aylık maaşı, primler ve bonusların dahil olduğu 1 milyon 600 bin Euro'luk ödeme yapacak.

Sofiane Feghouli davasını kaybeden Galatasaray'a ayrıca transfer yasağı cezası geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncuya alacaklarını ödemezse yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayacak.

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21/03/2023 12:28