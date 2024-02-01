Galatasaray'a yeni sağ bek: Oyuncuyu cezbeden teklif

Sacha Boey ile vedalaşan Galatasaray, sağ bek transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Galatasaray'ın Rumen sağ beke, oyuncuyu cezbeden bir teklif sunduğu iddia edildi.

Sacha Boey'u rekor rakama Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Sarı-Kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim girdi.



Digisport'da yer alan habere göre Galatasaray, Cluj'da forma giyen Cristian Manea'yı radarına aldı.

GALATASARAY'DAN MANEA'YA TEKLİF



26 yaşındaki sağ beke Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor ve PAOK'un da talip olduğu ancak Sarı-Kırmızılıların teklifinin Cristian Manea'yı cezbettiği belirtildi.Cluj ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manea'nın, Rumen ekibinin yeni sözleşme tekliflerini reddettiği haber detayında yer aldı.

CLUJ 400 BİN EURO ÖDEMİŞTİ



Cluj, Cristian Manea'yı Apollon Limassol'den 2020-21 sezonu öncesi 400 bin euro karşılığında Transfer etmişti.



Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Manea 648 dakika süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.