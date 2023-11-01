Galatasaray'da 11 şekilleniyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılarda, zorlu Bayern Münih karşılaşması öncesinde kadroda bazı değişiklikler yaşanacak.

Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Kazımcan Karataş'ın yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk, son maçlardaki Davinson - Abdülkerim stoper ikilisini bozmayı düşünmediği ifade edildi.

Ancak Victor Nelsson'un, uzun bir aranın ardından Kasımpaşa'ya karşı forma giyme ihtimali de bulunuyor.

Orta sahada Lucas Torreira'nın partneri ise netleşmedi. Çaykur Rizespor maçında galibiyet golünü atan Sergio Oliveira, Uruguaylı futbolcuya eşlik edebilir.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in, Kasımpaşa maçıyla birlikte 11'e dönmesi bekleniyor. Sol kanatta Zaha yer alırken, forvet arkasında ise Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.

İleri uçta Mauro Icardi'nin yine iğneyle sahaya çıkma ihtimali yüksek. Ancak Arjantinli golcü riske edilmezse, forvette Barış Alper Yılmaz şans bulacak.