Galatasaray'da 2 ayrılık daha yolda: İkisi de geçen yıl gelmişti

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, transferler kadar futbolcularına gelen teklifler için de mesai harcıyor. Bu bağlamda hareket eden Galatasaray'ın 2 futbolcuyla daha yol ayrımında olduğu iddia ediliyor.

Son olarak Yunus Akgün'ü Leicester City'ye gönderen Sarı-Kırmızılılarda 2 futbolcuyla daha vedalaşılabilir. TRT Spor'un haberine göre o isimler Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö.

Galatasaray'ın 2022-23 sezonu başında transfer ettiği 2 oyuncu için de teklifler aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılıların bu teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve ayrılığın gerçekleşebileceği vurgulandı.