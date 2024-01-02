Galatasaray'da 3 futbolcu için ayrılık kararı: Tamamı sezon başında transfer edilmişti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde dikkat çeken takviyeler yapmıştı.

Galatasaray 2023-24 sezonu öncesi kiralık olarak kadrosuna kattığı 3 futbolcuyla ayrılık planları yapmaya başladı.

Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek.

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.