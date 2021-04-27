Galatasaray'da 3 futbolcu pozitif

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre üç futbolcunun corona virüs testi pozitif.

Açıklamada, "Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

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27/04/2021 11:06