Galatasaray'da 3 isim cezalı duruma düştü

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'da maçın 38. dakikasında Victor Osimhen, 53'te Lucas Torreira, Davinson Sanchez ise 79'da sarı kart gördü.



Osimhen ve Torreira, bu kartla cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekipte Ajax maçı öncesinde Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Yunus Akgün de kart sınırındaydı.