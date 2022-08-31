Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılıyor

Hürriyet gazetesinin haberine göre; bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yogun mesai harcayan Galatasaray, diger taraftan takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül'e kadar gönderilmesi hedefleniyor. Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.

LUYINDAMA'DAN GELIR BEKLENIYOR

SACHA Boey'in ortaya koydugu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak. Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi'nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama'dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.



ÖMER VE TAYLAN'A RESMI TEKLIF VAR

Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Ogulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram'ı Eyüpspor, Taylan'ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Ogulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.



75 MiLYON LiRALIK YÜKTEN KURTULUNACAK



Ömer Bayram 7 milyon TL

Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL

Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro

Emre Taşdemir 5 milyon TL

Taylan Antalyalı 7 milyon TL

Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro



• G.SARAY planladıgı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL'lik maaş yükünden de kurtulacak.



ASLAN'OA GOZLER AVRUPA'DA TRANSFERIN SON GÜNÜNDE



ICARDI İÇiN KADER GÜNÜ

AVRUPA'da transfer bugün sona ererken Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer ihtimali de büyük olasılıkla netleşecek. lcardi, bugün Sevilla ya da Avrupa'da başka bir kulübe transfer olmaz ve PSG'de kalırsa Fransız ekibinin Arjantinli oyuncuyu 1 yıllığına Sarı-Kırmızılılar'a kiralaması bekleniyor. Icardi başka kulübe giderse Galatasaray, Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'u alacak.

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31/08/2022 15:41