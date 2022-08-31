Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılıyor
Transferin son haftasına girilirken; Galatasaray, kadrodaki birçok isme vade edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki 8 gün içinde 6 ismle yollarını ayıracak.
31/08/2022
Hürriyet gazetesinin haberine göre; bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yogun mesai harcayan Galatasaray, diger taraftan takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül'e kadar gönderilmesi hedefleniyor. Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.
LUYINDAMA'DAN GELIR BEKLENIYOR
SACHA Boey'in ortaya koydugu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak. Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi'nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama'dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.
ÖMER VE TAYLAN'A RESMI TEKLIF VAR
Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Ogulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram'ı Eyüpspor, Taylan'ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Ogulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü.
75 MiLYON LiRALIK YÜKTEN KURTULUNACAK
Ömer Bayram 7 milyon TL
Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL
Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro
Emre Taşdemir 5 milyon TL
Taylan Antalyalı 7 milyon TL
Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro
• G.SARAY planladıgı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL'lik maaş yükünden de kurtulacak.
ASLAN'OA GOZLER AVRUPA'DA TRANSFERIN SON GÜNÜNDE
ICARDI İÇiN KADER GÜNÜ
AVRUPA'da transfer bugün sona ererken Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer ihtimali de büyük olasılıkla netleşecek. lcardi, bugün Sevilla ya da Avrupa'da başka bir kulübe transfer olmaz ve PSG'de kalırsa Fransız ekibinin Arjantinli oyuncuyu 1 yıllığına Sarı-Kırmızılılar'a kiralaması bekleniyor. Icardi başka kulübe giderse Galatasaray, Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'u alacak.