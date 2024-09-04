Galatasaray'da Adrien Rabiot hareketliliği!

Galatasaray'da İsmail Jakobs ve Victor Osimhen transferleri sonrası gözler Adrien Rabiot'a çevrildi.

Temmuz ayında serbest kalan oyuncuya Avrupa ekipleri dışında Süper Lig devlerinin de yoğun ilgisi olduğu biliniyor.

Takvim'in haberine göre Hırvat oyuncu için Galatasaray'da ise tam anlamıyla "seferberlik" ilan edilmiş durumda.

Körfez ekiplerinin teklifini reddeden oyuncunun İtalya'da kalma fikrine de sıcak kalmadığı belirtilmişti.

Sarı kırmızılı ekibin oyuncuyu transferinde somut gelişmeler yaşanabileceği iddialar arasında.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bu gece sonuna kadar bildirmek zorunda ve bu yüzden bütün imkanlarını oyuncu için seferber ediyor.

Cimbom'un oyuncunun menajeri ile son ana kadar temaslarını sürdüreceği de açıklanan bilgiler arasında.