Galatasaray'da ayrılık! DeAndre Yedlin'le yollar ayrıldı

ads ads ads ads
24/01/2022

ads
ads
ads
Galatasaray'da ayrılık! DeAndre Yedlin'le yollar ayrıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a sahasında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı kırmızılılar, sağ kanat oyuncusu DeAndre Yedlin'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Galatasaray 'da ilk yarılık gerçekleşti. Sarı kırmızılı takımda tartışılan isim olan Amerikalı futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 

Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Amerika'ya transfer olacağı belirtildi. Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'nin Amerikalı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yaparak DeAndre Yedlin ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurması bekleniyor.

Yedlin, sarı kırmızılı forma ile 36 maçta sadece 1 gol 1 asistle oynadı. (Hürriyet) 

24/01/2022 14:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.