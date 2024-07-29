Galatasaray'da ayrılık: Rusya'ya kiralık gitti

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın FC Orenburg'a kiralandığını açıkladı.

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29/07/2024

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Galatasaray'da ayrılık: Rusya'ya kiralık gitti

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın FC Orenburg'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın FC Orenburg takımına kiralandığını açıkladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Kazımcan Karataş, kiralık olarak Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'a Transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

29/07/2024 19:27
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TAGS: Galatasaray, rusya
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