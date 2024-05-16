Galatasaray'da ayrılık vakti: 2 yeni sezon transferi gözden çıkarıldı

Galatasaray bu sezon başında transfer ettiği 2 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu 2 futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirecek.

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler üzerinde de mesai harcayan Galatasaray, sezon başında transfer edilen 2 futbolcuyu gözden çıkardı.

TRT Spor'un haberine göre bu isimler Wilfried Zaha ve Tete.

Sarı-Kırmızılı idareciler 2 futbolcu için de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haberde İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha'yla ilgilendiği vurgulandı.

Tete'ye ise ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın kanca attığı haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Wilfried Zaha bu sezon 40 maça çıkıp 10 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Sezon başında yine bedelsiz kadroya katılan Tete ise 43 maça çıkıp 3 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.