Galatasaray'da ayrılıklar kapıda

Sarı kırmızılı ekipte, devre arasında bazı futbolcuların satılabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Sergio Oliveira, bu sene beklentilerin gerisinde kaldı.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı formayla oynadığı 34 lig maçının 30'unda 11'de yer almıştı.

Portekizli futbolcu, bu sezon ise ligde yalnızca 3 kez 11'de mücadele etti.

Ndombele ve Kerem Demirbay'ın da o bölgeye transferi sonrası Sergio Oliveira, mevkisinde 3'üncü tercih konumuna geriledi.

Tecrübeli futbolcunun, bu durumdan memnun olmadığı ve daha fazla forma giymek istediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yönetim, devre arasında Oliveira için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'da ayrıca, Cedric Bakambu ile de Ocak ayında yolların ayrılması mümkün.

Mauro Icardi'nin dikkat çekici performansı nedeniyle Bakambu, sarı kırmızılı kulüpte fazla forma şansı bulamadı.

32 yaşındaki futbolcu, henüz Galatasaray forması altında golle tanışamadı.

Yönetimin, Demokratik Kongolu futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında.