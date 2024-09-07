Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Dev zam

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim 5 yıllık yeni sözleşme yapmayı planladığı Barış Alper'in ücretini yerli futbolcular için tavan olarak belirleyecek.

Galatasaray iç transferde Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak isterken maaşına da dev bir zam yapmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların yıllık 10 milyon TL alan milli futbolcunun ücretini 75 milyon TL'ye çıkartacağı belirtildi. Haberde, bu ücretin yerli futbolcular için tavan ücret olacağı ve transfer döneminin kapanmasının ardından Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 13 gol ve 14 asist kaydetti. Milli futbolcu sarı-kırmızlı takımda Süper Lig (2) ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.