Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığı sonrası işler iyi gitmedi

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06/04/2021

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Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılığı sonrası işler iyi gitmedi

Galatasaray'da yönetimi eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda sonrası işler iyi gitmedi. Belhanda'nın ayrılmasının ardından sadece Kayseri'yi yenen Galatasaray, Rize ve Hatay'a mağlup oldu.

Sözleşmesi feshedilen ancak ücreti ödemesi devam eden Belhanda'nın gidişinden sonra ilk maçında Kayseri'yi yenen Cim Bom, ardından Rize ve Hatay'a mağlup oldu.

Son maçta Belhanda'nın yerinde Ömer Bayram'ın gösterdiği performans ise Fatih Terim'in en çok eleştirilen seçimlerinden biri oldu.

 

06/04/2021 09:33
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TAGS: Galatasaray, Belhanda, futbol, spor
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