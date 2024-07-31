Galatasaray'da bir ayrılık daha an meselesi: Sergio Oliveira planı belli oldu

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'dan Sergio Oliveira ile ilgili karar çıktı.

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Milliyet'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Sarı-Kırmızılılar gelen tekliflerleri değerlendirecek.

Talibi çıkmaması durumunda tecrübeli futbolcu alacaklarına karşılık serbest bırakılacak.

32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray'dan yıllık 2.750 bin euro kazanıyor.

Portekizli orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıkıp 997 dakika süre alan Sergio Oliveira 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.