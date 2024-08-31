“Galatasaray'da bombalar patlıyor”

Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in Trabzonspor'dan Trezeguet'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi. Bordo-mavililerin bu transferden 4-5 milyon euro civarı gelir elde etmesi bekleniyor. (FANATİK)

Süper Lig ve Avrupa'ya iyi başlangıç yapan Beşiktaş'ın gündeminde 2 isim var. Siyah-beyazlılar kadrosunu, Chelsea'den Angelo ve Tottenham'dan Reguilon ile güçlendirmek istiyor. (FANATİK

Sol stoper Hermoso ve sol bek Jakobs ile anlaşmaya varan Galatasaray, sağ bek transferinde de sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Fluminense'nin 26 yaşındaki sağ açığı Jhon Arias ile görüştüğü belirtildi. (FANATİK)

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe, Gent'in yıldızı Archie Brown'u radarına aldı. Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifine karşın Gent, 12 milyon euro istiyor. Ancak futbolcunun sarı-lacivertlilere gitmek istemesi Belçika ekibini zor durumda bıraktı. Gent'in Brown için 10 milyon euro seviyelerine inebileceği ifade edildi. (FOTOMAÇ)

Beşiktaş'ın Union Berlin forması giyen Robin Gosens'i gündemine aldığı iddia edildi. Joker oyuncu olarak görülen Gosens kariyeri boyunca orta saha sol, sol bek, ön libero, sol kanat, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ pozisyonlarında görev aldı. (FOTOMAÇ)

İspanyol basınına dayandırılan haberde Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki sol bek Javi Galan'ı transfer etmek istediği belirtildi. (FOTOMAÇ)