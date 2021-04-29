Galatasaray’da corona sayısı artıyor
Galatasaray'da Perşembe günü 3 futbolcunun corona virüse yakalanmasının ardından bir futbolcuda daha pozitif sonuç elde edildi. Sarı-kırmızılı takımda corona olan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.
29/04/2021
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’da iki gün önce açıklanan 3 corona vakasının ardından sayı 4’e yükseldi. Konyaspor maçı öncesi yapılan testlerde 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.
Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;
“Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Galatasaray Spor Kulübü”