Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.

ads ads ads ads
27/11/2023

ads
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.

27/11/2023 14:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Galatasaray, Davinson Sanchez
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.