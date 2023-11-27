Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.
27/11/2023
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi.
Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.