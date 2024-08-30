Galatasaray'da Derrick Köhn süprizi: Kiralama teklifi geldi

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen'in talip olduğu iddia edildi.

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30/08/2024

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Galatasaray'da Derrick Köhn süprizi: Kiralama teklifi geldi

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn ile Bundesliga ekibi Werder Bremen'in ilgilendiği ileri sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alman takımı, görüşmelere başladı.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alman sol bek, sarı kırmızılı takıma geçtiğimiz şubat ayında Hannover'den transfer olmuştu.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 

30/08/2024 10:05
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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