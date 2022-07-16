Galatasaray'da Diagne transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı
16/07/2022
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı.
Kulüp yetkililerinden alınan bölgeye göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki forvet, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a döndü.
Galatasaray, Diagne'yi 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro ve bonuslarla kadrosuna dahil etmişti.
Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile görüşeceği öğrenildi.