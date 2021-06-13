Galatasaray'da divan kurulu yüz yüze toplandı: 'Borç 2 milyar 162 milyon lira'

Galatasaray'da başkan yardımcısı Kaan Kançal, "Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin deyiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon lira” dedi.

Galatasaray Kulübü’nün Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıldan fazla süredir video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak yapılan toplantı, 15 ay sonra dün, ilk kez yüz yüze düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen toplantıya uzun zaman sonra yönetim kurulunda temsilci de katıldı. Divan kurulu toplantılarını yasal olmadığını savunan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi son toplantıya iştirak etti. Ancak başkan dahil 16 kişilik yönetim kurulundan sadece ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal salonda yer aldı.

Yeni dönemde herhangi bir listede yer almayan başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, konuşma yaparak hem kulübün mali ve idari durumu hakkında bilgi verdi hem de divan kuruluna yönetici olarak veda etti.

‘Biz de yoğun duygusal bir süreç yaşıyoruz’

Ocak 2018'de aldıkları bayrağı devretme zamanının geldiğini belirten Günay, "Vedalar zor. Biz de yoğun duygusal bir süreç yaşıyoruz. Ben de son günlerde bu yoğunluğu derinden hissettim ancak Galatasaray'a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki görev almayacağız ama kalbimiz her zaman olduğu gibi Galatasaray ile birlikte. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yusuf Günay, Galatasaray başkan yardımcılığını sürdürdüğü 3 yıl içinde kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiğini aktardı:

"Kulübü daha iyi yarınlara ulaştırabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla haftanın her günü kulübe geldik. Hafta sonları da yarışmacı takımlarımızı yalnız bırakmamak adına koşturduk. Gelir arttırıcı çalışmalara pandeminin de yaptığı baskıyla çok fazla yoğunluk verdik. 2018'in ocak ayında aldığımız bütün gösterge rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır. Biz daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Üç yıllık dönemlerinde futbolda hiç Fenerbahçe yenilgisi görmediklerini hatırlatan ve "Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum" diyen Günay, başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler, profesyoneller ile başta futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim olmak üzere tüm teknik adamlara teşekkür etti.

Uzun süre sonra kulübün mali yapısıyla ilgili sunum yapan başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon lira olduğunu söyledi.

Kulübün mali yapısının koronavirüs salgınından etkilendiğini aktaran Kançal, buna rağmen Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nde mali disiplini sağladıklarını dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, toplam borçla ilgili açıklamada bulunarak, "Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin deyiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon lira. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon lira olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür lira borç görünüyor. Sonra bir de Sportif A.Ş.'nin mali tablosunda 2 milyar küsur görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın 4 milyar küsur borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımız durmuyor" diye konuştu.

‘Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur’

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Aralık 2019'da yapılandırma anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Kançal, şunları kaydetti:

"Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon lira yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon lira faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon lira ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon lirayı 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık lira kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce lira tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı imzalamasaydık bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon liraydı. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur."

İdari bölüm ve sportif başarılarla ilgili birkaç şeyi gündeme getiren Kançal, "Dönemimizde futbolda 4, toplamda 30 üzeri kupa kazandık. Bu bir yönetim dönemi için rekor. Olimpiyatlara kulübümüz açısından en yüksek sayıda sporcu gönderdik. Pandemi öncesi stadımızda rekor doluluk oranına ve en yüksek gişe hasılat seviyesini yakaladık. Taraftarın kulübe ilgisi arttı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Mağazacılık A.Ş.'nin ciroda tüm zamanların rekorunu kırdığını anlatan Kaan Kançal, 2019'dan itibaren kulübü zarara uğratan uygulamaların önüne geçildiğini belirterek, "Galatasaray'da artık karda yürüyüp izini belli etmeme dönemi bitmiştir" dedi.

Başkan yardımcılarının konuşmalarının ardından 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde yarışacak İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan ekiplerini tanıtarak vaatlerini üyelerle paylaştı.

Ayrıca 18 Haziran'da gerçekleştirilecek divan kurulu başkanlık seçimine girecek Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu da kendileri ve ekipleri hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya koronavirüs salgını önlemleri kapsamında basın mensupları alınmadı. Toplantı, GSTV'den yayımlandı.

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13/06/2021 10:51