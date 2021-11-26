Galatasaray'da Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu.

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26/11/2021

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Galatasaray'da Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu. PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verirken, başkan Burak Elmas'a para Rezan Epözdemir'e ise hak mahrumiyeti cezası geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Terim'e 5 maç men cezası verdi.

Terim kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayla birlikte takımından 6 maç ayrı kalacak. PFDK, deneyimli teknik adama karşılaşma hakemine yönelik hakareti 3 maç, tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç ceza verdi.

- Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar

  • Öznur Kablo Yeni Malatyaspor(D)
  • Altay
  • Demir Grup Sivasspor(D)
  • Medipol Başakşehir
  • Adana Demirspor(D)
  • Fraport TAV Antalyaspor

- Burak Elmas ve Rezan Epözdemir ne kadar ceza aldı?

PFDK'nın Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin lira, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira ceza verdiği duyuruldu.

Kurulun, derbide yaşananlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerine kapatma cezası uyguladığı kaydedildi.

26/11/2021 14:47
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TAGS: Galatasaray, fatih terim
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