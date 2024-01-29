Galatasaray'da Fernando Muslera bilmecesi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın akıbeti merak konusu. 2011'den beri Galatasaray forması giyen deneyimli eldiven için Sarı-Kırmızılı yönetimin henüz harekete geçmemesi dikkat çekti.

2011-12 sezonu başında Lazio'dan 6.75 milyon euro karşılığında transfer edilen Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sarı-Kırmızılılarda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan 37 yaşındaki eldiven için Galatasaray yönetimi hala adım atmış değil.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Fernando Muslera, Galatasaray yönetiminden bir hamle gelmemesi üzerine ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı.

Tecrübeli eldivenin bu duruma bozulduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı haber detayında yer aldı.

Sarı-Kırmızılı forma altında toplam 489 maça çıkan Uruguaylı eldiven, 520 gole engel olamadı. Muslera 174 maçta ise kalesini gole kapadı.

Fernando Muslera, 2011'den beri formasını giydiği Galatasaray ile toplam 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.