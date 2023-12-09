Galatasaray'da Fernando Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Muslera cezalı duruma düştü

Adana Demirspor, ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı.

Yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı verilirken Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera karara itiraz etti.

Muslera, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Bu karşılaşma öncesinde kart sınırında olan Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartın ardından ligde gelecek hafta Sivasspor'la oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.