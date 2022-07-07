Galatasaray'da gece yarısı operasyonu

Galatasaray yabancı orta saha transferi için girişimlerini sürdürürken İtalya'ya giden Erden Timur gece yarısı işi bitirdi. Sarı Kırmızılılar, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ilk Avrupa seferinde ilk yabancı transferini yaptı. Sarı-Kırmızılı takım Porto'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda transferin detaylarını paylaşırken, Galatasaray'ın Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Birkaç gün içerisinde İstanbul'da olması beklenen oyuncunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik bonuslar dahil 2 milyon 500 bin Euro alacağını duyurdu.



Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.



Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da sabaha karşı bu transferin noktalandığını ve oyuncunun 2-3 gün içinde İstanbul'a geleceğini paylaştı.

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07/07/2022 10:14