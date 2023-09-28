Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

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28/09/2023

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Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekipte, maç öncesi kadro şekillenmeye başladı.

Başkent ekibi karşısında Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Angelino görev yapacak.

İstanbulspor maçında statü gereği forma giyemeyen Davinson Sanchez 11'e dönecek. Kolombiyalı futbolcunun yanında ise Abdülkerim Bardakcı olacak.

Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ile birlikte Kerem Demirbay şans bulacak. Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Tete yer alacak.

Son maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan Hakim Ziyech'in forvet arkasında forma giymesi planlanıyor. Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi olacak.

28/09/2023 19:29
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TAGS: Galatasaray’da gözler Ankaragücü maçında
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