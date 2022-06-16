Galatasaray'da gündem Kaan

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Sarı kırmızılılar, Avrupa'dan birçok takımın gündeminde olan Marcao'nun alternatifini hazır tutmak istiyor.



Galatasaray'ın transfer gündemindeki ilk hedefi defansın her bölgesinde oynayabilen Kaan Ayhan.

Daha önce de adı sıkça Galatasaray ile anılan tecrübeli savunmacı için, sarı kırmızılıların yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde sarı kırmızılılarda Sportif direktör olarak görev alması beklenen Cenk Ergün'ün, oyuncunun menajeri ve Sassuolo kulübüyle görüştüğü de gelen haberler arasında.

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İtalyan ekibinde düzenli olarak forma giyemeyen Kaan Ayhan'ın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.



Milli stoper, geçen sezon Sassuolo formasıyla 24 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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16/06/2022 13:58