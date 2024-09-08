Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı

Özellikle Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin ciddi ilgisinin bulunduğu Hakim Ziyech, Galatasaray ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadroya yetişmemesi sonrası Hakim Ziyech ile ilgili plan değişti.

Fanatik'te yer alan habere göre yönetim çok iyi bir teklif gelmediği sürece Ziyech'i takımda tutmaya karar verdi.

Faslı futbolcunun Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.