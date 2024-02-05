Galatasaray'da Hakim Ziyech'in akıbeti belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılılarda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in geleceği merak konusuydu.

Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan ve ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech'in durumu netlik kazandı.

Sabah'ın aktardığı habere göre Hakim Ziyech sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

30 yaşındaki futbolcu için nihai karar sezon sonunda verilecek.

Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.