Galatasaray'da Hakim Ziyech'in akıbeti belli oldu

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in geleceği netleşti. Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Hakim Ziyech için Sarı-Kırmızılılardan karar çıktı.

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05/02/2024

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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in akıbeti belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılılarda inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in geleceği merak konusuydu.

Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan ve ayrılığı gündeme gelen Hakim Ziyech'in durumu netlik kazandı.

Sabah'ın aktardığı habere göre Hakim Ziyech sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

30 yaşındaki futbolcu için nihai karar sezon sonunda verilecek.

Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

05/02/2024 11:40
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TAGS: Galatasaray, Hakim Ziyech,
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