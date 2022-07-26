Galatasaray'da hedef Ndombele

Galatasaray’da orta saha bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Orta alana 1 ön libero, bir de 6 ve 8 oynayabilen oyuncu alınacak. Ön libero için şu an hedef Ndombele, kiralık olarak görüşmeler sürüyor.

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26/07/2022

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Galatasaray'da hedef Ndombele

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, bir ön libero bir de 6 ve 8 onayabilen futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Galatasaray'ın ön libero için ilk adayı Tanguy Ndombele.

6 ve 8’i oynayabilecek oyuncu ise Fredrik Midtsjo. Galatasaray Norveçli futbolcu ile anlaşma sağladı. Az Alkmaar ile bonservis pazarlığı sürüyor.

Forvet transferinde Seferovic’in ardından hedef Roma’lı Shoumuradov. Bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Roma kamp sonrası dönüş yapacak. Bu konuda karar bekleniyor.

26/07/2022 20:39
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TAGS: galatasaray
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