Galatasaray'da iki ayrılık!

Tranfserin son saatlerinde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray'da gelen oyuncular dışında takımdan gönderilen isimlerde var. Kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç birer yıllığına Ankaragücü'ne kiralanıyor.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

Fanatik'in verdiği habere göre kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Juan Mata transferi sonrası yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'e 21 yaş altı oyuncu kontenjanından lisans çıkartılacak ancak bu durumda yabancı sayısı 15 oluyor. Bu nedenle Galatasaray Luyindama ile yolları ayırıyor. Deneyimli savunca oyuncusunun Antalyaspor ile anlaştığı ve bugün Akdeniz ekibine imza atacağı belirtiliyor.

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08/09/2022 08:57