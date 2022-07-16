Galatasaray'da iki ayrılık

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Rumen futbolcu beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'la yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler arasına Morutan da eklendi.

Sivasspor, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini belirten Rıza Çalımbay da, "Galatasaray'dan Morutan'ı takımda görmek isterim" demişti.

Sarı kırmızılı forma ile 26 maça çıkan Morutan 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Mbaye Diagne Galatasaray'ın kampından ayrıldı. Senegalli futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a dönüyor.

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16/07/2022 16:18