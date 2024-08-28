Galatasaray'da istifa!

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28/08/2024

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Galatasaray'da istifa!

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti. Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray'da yönetim, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılı takımın yönetimi bugün 18.00'deki toplantıda  durum değerlendirmesi yapacak.

İSTİFA KARARI

Galatasaray'da yönetim kurulunda yer alan isimlerden Ali Yüce istifa kararı aldı.

Ali Yüce, istifasını divan başkanlığına sundu.

28/08/2024 23:06
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TAGS: Galatasaray’da istifa!
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