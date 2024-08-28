Galatasaray'da istifa!
28/08/2024
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini divan kuruluna başkanlığına iletti. Yönetim 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.
Galatasaray'da yönetim, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı takımın yönetimi bugün 18.00'deki toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.
İSTİFA KARARI
Galatasaray'da yönetim kurulunda yer alan isimlerden Ali Yüce istifa kararı aldı.
Ali Yüce, istifasını divan başkanlığına sundu.28/08/2024 23:06