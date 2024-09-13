Galatasaray'da kanat transferi: Prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray, kanat transferinde sona yaklaştı. Nicola Zalewski'yi ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardı.

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13/09/2024

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Galatasaray'da kanat transferi: Prensip anlaşmasına varıldı

Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu. Bunun üzerine Almanya'ya giderek Roland Sallai'den onay alan yöneticiler, Freiburg ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.


Tarafların anlaşması halinde Macar kanat oyuncusu bu akşam İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz Transfer penceresi bu gece kapanacak.

13/09/2024 13:28
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Galatasaray
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