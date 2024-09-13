Galatasaray'da kanat transferi: Prensip anlaşmasına varıldı
Galatasaray, kanat transferinde sona yaklaştı. Nicola Zalewski'yi ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardı.
13/09/2024
Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu. Bunun üzerine Almanya'ya giderek Roland Sallai'den onay alan yöneticiler, Freiburg ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.
13/09/2024 13:28
Tarafların anlaşması halinde Macar kanat oyuncusu bu akşam İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz Transfer penceresi bu gece kapanacak.