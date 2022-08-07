Galatasaray'da Kluivert ve Belotti sesleri

Galatasaray, transferde dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor. Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılı ekip, İtalyan santrfor Andrea Belotti'yi de gündemine aldı.

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07/08/2022

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Galatasaray'da Kluivert ve Belotti sesleri

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Andrea Belotti için bir kez daha harekete geçti. İtalyan santrfor, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş; ancak istediği yüksek ücret nedeniyle transfer olumsuz sonuçlanmıştı.

Okan Buruk'un ekibi, bu kez daha iyi bir teklifle Belotti'yi kadrosuna katmayı deneyecek.

Galatasaray, ayrıca Justin Kluivert'ı kiralamak için Roma'ya resmi teklif yaptı. Roma'ya yapılan teklifte satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nice forması giyen Kluivert, 31 maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

07/08/2022 09:26
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TAGS: Galatasaray, Kluivert, Belotti,
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