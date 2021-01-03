Galatasaray'da koronavirüs vakası

Galatasaray'da bir altyapı oyuncusunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

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03/01/2021

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Galatasaray'da koronavirüs vakası

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı COVID-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

03/01/2021 16:37
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TAGS: galatasaray, koronavirüs, spor, vaka, haberkıbrıs,
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